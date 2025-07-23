Депутаты Госдумы за весеннюю сессию смогли на 100% законодательно обеспечить реализацию послания президента Федеральному собранию, отметил председатель нижней палаты парламента

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Госдума во время вызовов, санкций и внешних угроз показывает высокий уровень консолидации, он составляет свыше 70%. Об этом заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"Мы стараемся все сделать, чтобы сейчас, во время вызовов, санкций, угроз, парламент был консолидирован и максимально профессионально решал вопросы, которые людей волнуют, достигал целей и задач, поставленных вами. У нас сохраняется высокий уровень консолидации, свыше 70%", - сказал Володин.

Он отметил, что депутаты Госдумы за весеннюю сессию смогли на 100% законодательно обеспечить реализацию послания президента Федеральному собранию.

"Сейчас у правительства, региональных органов власти есть все возможности для того, чтобы решать задачи, поставленные вами в рамках послания Федеральному собранию", - сообщил председатель Госдумы.

По его словам, кроме того удалось повысить количество законов прямого действия. "Мы также вышли на тот показатель, о котором вы постоянно говорите, что надо заниматься повышением качества принимаемых законов, а это значит, что законы должны быть прямого действия. Сегодня мы анализировали - таких законов 71%, - сказал Володин. - Это действительно показатель того, что стали больше заниматься обсуждением законов, тщательно подходить к их принятию".