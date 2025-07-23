Мероприятие пройдет в Москве

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Россия пригласила президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси принять участие в российско-арабском саммите, который пройдет 15 октября в Москве. Об этом заявил заместитель директора департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ Максим Максимов.

"На 15 октября этого года намечено проведение первого российско-арабского саммита в Москве, который призван подтвердить наш общий настрой на сближение и расширение сотрудничества. Будем рады видеть на этой встрече президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси и его коллег из других стран", - сказал он, выступая на приеме по случаю 73-й годовщины революции в Египте 1952 года.

Дипломат также обратил внимание на то, что Москва и Каир активно ведут работу над созданием российской промышленной зоны в Египте, а многоплановые двусторонние отношения "развиваются в русле стратегического партнерства и всестороннего сотрудничества".

В новость внесена правка (19:56 мск) - передается с исправлениями опечаток в заголовке, лиде и цитате, верно - российско-арабский, Абдель.