Грушко и посол Турции обсудили реализацию стратегических проектов в энергетике

Стороны обменялись мнениями по некоторым международным и региональным темам

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Александр Грушко и посол Турции в Москве Танжу Билгич обсудили международные темы и ход реализации совместных стратегических проектов в энергетической сфере. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Состоялось обсуждение текущего положения дел в российско-турецких отношениях, включая ход реализации совместных стратегических проектов в энергетической и других сферах. Грушко и Билгич обменялись мнениями по некоторым международным и региональным темам, представляющим взаимный интерес", - указали в министерстве.

Встреча с послом Турции прошла на фоне проведения на территории дворца Чираган в Стамбуле третьего раунда российско-украинских переговоров. Первыми на место переговоров приехали представители Турции, в частности, глава Национальной разведывательной организации Турции Ибрагим Калын и начальник Генштаба ВС Турции Метин Гюрак. Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский заявил по прилете в Стамбул и в преддверии встречи с украинской стороной, что слышал о намерении делегации Украины добиваться на переговорах договоренности о встрече на высшем уровне.