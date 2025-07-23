Володин рассказал Путину о расширении оснований для лишения мигрантов гражданства

Среди них теперь также предусмотрен отказ вставать на воинский учет, отметил председатель Госдумы

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Госдума выработала решения, расширяющие основания для лишения мигрантов приобретенного гражданства РФ за совершенные преступления, рассказал президенту РФ Владимиру Путину председатель Госдумы Вячеслав Володин по итогам весенней сессии палаты парламента.

По словам Володина, в стране сформированы высокие социальные стандарты, что привлекает большое количество мигрантов. Однако, как отметил парламентарий, часть мигрантов "исходит из потребительских настроений" и не проявляет уважения к законам и традициям России.

"Мы на это обратили внимание и выработали решение, которое позволяет нам прямо сказать: "Если вы уважаете наши законы, знаете язык, уважаете культуру, традиции и веру, мы вас ждем, приезжайте, вносите вклад в развитие нашей страны", - подчеркнул Володин.

Он добавил, что среди оснований для лишения гражданства теперь также предусмотрен отказ вставать на воинский учет. По его словам, в 2024 году 196 человек, которые не встали на воинский учет, были лишены приобретенного гражданства РФ. "Каждый, кто хочет быть гражданином, должен делать все возможное для защиты своей страны", - подчеркнул председатель Госдумы.

"Решая вопросы законодательно, мы исходим из того, что нам обязательно надо делать все для того, чтобы реализовывать повестку президента, повестку развития страны", - отметил Володин.