В российских силовых структурах уточнили, что "Кирилл Верес является известным участником АТО, однако каких-либо сведений о его "подвигах" в период специальной военной операции в сети не публиковалось

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Бывший участник так называемой антитеррористической операции (АТО) Украины в Донбассе Кирилл Верес в ближайшее время может войти в политическую гонку, о чем говорит заказанная им рекламная кампания. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

"В ближайшее время стоит ожидать появления в политическом пространстве К. Вереса (командира 20-го полка БПЛА), который на коммерческой основе заказал публикации в украинских СМИ и Telegram-каналах с упоминаем его фамилии в одном ряду с главой ГУР Кириллом Будановым (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов)", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что "Верес является известным участником АТО, однако каких-либо сведений о его "подвигах" в период специальной военной операции в сети не публиковалось".