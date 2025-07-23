Переговоры России и Украины в Стамбуле

Переговорщики РФ - справа, украинская сторона - слева, передает корреспондент ТАСС

СТАМБУЛ, 23 июля. /ТАСС/. Российская и украинская делегации на третьем раунде переговоров расположились за П-образным столом. Переговорщики РФ - справа, украинская сторона - слева, представители Турции - посередине во главе стола, передает корреспондент ТАСС.

Журналистов пустили в зал переговоров для протокольной съемки. После приветствия главы МИД Турции Хакана Фидана переговоры продолжились в закрытом формате.

Как и в ходе предыдущих раундов переговоров, позади стола располагаются по два флага Украины, Турции и России. Однако на встрече в июне рассадка была зеркальной: Россия, Турция, Украина.

Переговоры начались в 20:37 по местному времени (совпадает с московским).