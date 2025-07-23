Обмены, меморандумы и четвертый раунд. О чем заявил Мединский после переговоров в Стамбуле

О чем заявил Мединский после переговоров в Стамбуле

Третий раунд переговоров между РФ и Украиной завершен, российская сторона надеется на продолжение контактов с Киевом. Об этом заявил помощник президента РФ, глава российской делегации Владимир Мединский по его итогам.

Стороны договорились о новых обменах военнопленными и продолжении работы по гуманитарным вопросам, в том числе в составе рабочих групп.

ТАСС собрал основные заявления главы российской делегации.

Проекты меморандумов

Делегации РФ и Украины долго обсуждали позиции сторон, изложенные в проектах меморандумов по украинскому урегулированию.

"Естественно мы долго обсуждали позиции, изложенные нашими сторонами в меморандумах, переданными в прошлый раз. Позиции достаточно далеки друг от друга. Но мы договорились продолжить контакты".

Обмен пленными

Второй беспрецедентно большой обмен военнопленными между РФ и Украиной "примерно по 1 200 человек завершен".

Предложение мэра Львова Андрея Садового об извлечении останков павших солдат для обмена на пленных является проявлением нравственной деградации: "Я думаю, им самим стыдно за своего недоделанного гауляйтера, который занимается выкапыванием останков. Они извлекают останки и русских солдат императорской армии, и советских солдат, среди которых много украинцев. Это абсолютная нравственная деградация".

Возвращение тел

Россия передала Украине более 7 тысяч тел погибших военнослужащих ВСУ: "Исходя из нравственных соображений, что тело убитого солдата должно быть похоронено на родной земле, мы вернули украинской стороне более 7 тысяч тел".

Российская сторона "получила обратно некоторое небольшое количество своих".

РФ предложила Украине передать еще 3 000 тел военнослужащих ВСУ. "Как только технически украинская сторона будет готова их принять, останки погибших с помощью Красного Креста будут Украине переданы".

Гуманитарные паузы

РФ предлагает вернуться к коротким гуманитарным паузам на линии фронта.

"Мы еще раз предложили украинской стороне рассмотреть, на наш взгляд, очень важный вопрос объявления на линии боевого соприкосновения, на линии фронта, коротких - по 24-48 часов - перемирий для того, чтобы была возможность у санитарных команд забрать раненых, была возможность у командиров забрать трупы своих бойцов".

"Сейчас в так называемой серой зоне из-за опасности постоянного доминирования дронов санитарные команды подвергаются слишком большому риску, эвакуируя раненых".

Возвращение гражданских лиц и детей

Россия с сожалением отмечает, что не все мирные жители Курской области возвращены украинской стороной. "Их немного, около 30 человек, но они по-прежнему удерживаются Украиной".

РФ готова обменять военных ВСУ и другие категории лиц на жителей Курской области.

"Что касается десятков тысяч детей, якобы вывезенных из Украины. Весь полный список из 339 украинских детей полностью нами проработан, по каждому имени, фамилии, часть детей уже возвращена на Украину. По остальным идет работа, если будут находиться их законные родители, близкие родственники, представители, то незамедлительно эти дети будут возвращаться домой".

Большинство детей из списка, переданного Киевом Москве для возвращения на Украину, никогда не находились в России: "И, скорее всего, они находятся где-то в Европе, мы не знаем".

Если будут находиться родители и близкие родственники этих детей, они будут немедленно возвращены, сейчас они под государственным контролем в достатке и безопасности.

Рабочие группы

Россия предложила Украине создать для работы онлайн три рабочие группы: "Чтобы сэкономить время и деньги налогоплательщиков, сформировать в составе нашей делегации три рабочие группы, которые будут работать в режиме онлайн".

"Это будет рабочая группа по политическим вопросам, рабочая группа по гуманитарным вопросам и рабочая группа по военным вопросам в составе соответствующих специалистов военных ведомств".

Украинская сторона согласилась рассмотреть это предложение.

О встрече лидеров

Необходимо сначала обсудить соглашение по урегулированию, прежде чем лидеры РФ и Украины могли бы встретиться.

"Для того чтобы подобная встреча состоялась, необходимо предварительно проработать условия соглашения и понять, что на этой встрече обсуждать, а на самом деле на этой встрече надо не обсуждать соглашение, а ставить точку, подписывать".

"Встречаться для того, чтобы с нуля заново все это обсуждать, не имеет смысла".

Четвертый раунд