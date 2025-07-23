Переговоры продлились около 40 минут

СТАМБУЛ, 23 июля. /ТАСС/. Третий раунд переговоров между РФ и Украиной завершен, продолжения не планируется. Об этом сообщил ТАСС источник.

"Раунд завершен, продолжения не будет", - сказал собеседник агентства.

Переговоры в полном составе начались в 20:37 по местному времени (совпадает с московским) и продлились около 40 минут.

Первый раунд прямых переговоров между Россией и Украиной состоялся в Стамбуле 16 мая, он завершился договоренностями об обмене пленными по формуле "1 000 на 1 000" и решением о представлении сторонами меморандумов по аспектам преодоления кризиса.

Второй раунд возобновленных прямых переговоров состоялся также в Стамбуле 2 июня. По его итогам стороны обменялись проектами меморандумов о мирном урегулировании, а также договорились об обмене тяжело раненными военнопленными и телами погибших. Москва также передала Киеву несколько тысяч тел погибших.

Делегацию России на переговорах возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский, украинскую - секретарь СНБО Рустем Умеров.