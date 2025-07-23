Глава российской делегации выступил с таким заявлением по итогам встречи в Стамбуле

СТАМБУЛ, 23 июля. /ТАСС/. Россия констатировала, что все договоренности по гуманитарным трекам с предыдщего раунда переговоров с Украиной выполнены. Об этом заявил помощник президента РФ, глава российской делегации Владимир Мединский по итогам третьего раунда с украинской стороной.

"Мы констатировали, что все договоренности по гуманитарным трекам, которые были проговорены в прошлый раз, выполнены", - сказал он.

Первый раунд прямых переговоров между Россией и Украиной состоялся в Стамбуле 16 мая, он завершился договоренностями об обмене пленными по формуле "1 000 на 1 000" и решением о представлении сторонами меморандумов по аспектам преодоления кризиса.

Второй раунд возобновленных прямых переговоров состоялся также в Стамбуле 2 июня. По его итогам стороны обменялись проектами меморандумов о мирном урегулировании, а также договорились об обмене тяжело раненными военнопленными и телами погибших. Москва также передала Киеву несколько тысяч тел погибших.