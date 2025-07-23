Мединский: Москва предложила Киеву создать три рабочие группы для работы онлайн

Глава российской делегации уточнил, что это будет рабочая группа по гуманитарным, политическим и по военным вопросам в составе специалистов военных ведомств

СТАМБУЛ, 23 июля. /ТАСС/. РФ предложила Украине создать для работы онлайн три рабочие группы - по военным, политическим и гуманитарным вопросам. Об этом сообщил помощник президента России, глава российской делегации Владимир Мединский по итогам третьего раунда переговоров с украинской стороной.

"Что мы предложили украинской стороне в этот раз? Чтобы сэкономить время и деньги налогоплательщиков, сформировать в составе нашей делегации три рабочие группы, которые будут работать в режиме онлайн", - сказал Мединский.

Глава российской делегации уточнил, что это будет рабочая группа по гуманитарным вопросам, политическим и по военным вопросам в составе специалистов военных ведомств. По словам Мединского, украинская сторона рассмотрит это предложение.

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