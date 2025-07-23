Мединский: РФ предлагает вернуться к коротким гуманитарным паузам на линии фронта

Речь идет о перерывах по 24-48 часов, уточнил глава российской делегации

СТАМБУЛ, 23 июля. /ТАСС/. Россия предлагает украинской стороне вернутся к коротким гуманным паузам для возможности санитарным командам забрать раненых. Об этом заявил помощник президента РФ, глава российской делегации Владимир Мединский по итогам третьего раунда.

"Мы еще раз предложили украинской стороне рассмотреть, на наш взгляд, очень важный вопрос объявления на линии боевого соприкосновения, на линии фронта, коротких - по 24-48 часов - перемирий для того, чтобы была возможность у санитарных команд забрать раненых, была возможность у командиров забрать трупы своих бойцов", - заявил он.