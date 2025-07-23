Их немного, около 30 человек, но они по-прежнему удерживаются, указал помощник президента РФ

СТАМБУЛ, 23 июля. /ТАСС/. Россия с сожалением отмечает, что не все мирные жители Курской области возвращены украинской стороной. Об этом заявил помощник президента РФ, глава российской делегации Владимир Мединский по итогам третьего раунда.

"К сожалению, мы были вынуждены констатировать, что один пункт нашей договоренности все-таки не был выполнен до конца, - сказал он. - Не все мирные жители Курской области, которые были "эвакуированы" ВСУ на территорию Украины, возвращены в настоящий момент домой".

"Их немного, около 30 человек, но они по-прежнему удерживаются Украиной", - указал Мединский.