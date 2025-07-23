В Стамбуле прошел третий раунд переговоров между Россией и Украиной. Главное о встрече

Третий раунд прямых переговоров между Россией и Украиной завершился в Стамбуле.
В ходе встречи стороны договорились об обменах не только военных, но и гражданских лиц, сообщил источник ТАСС.
ТАСС собрал основное о переговорах.
Как проходила встреча
- Переговоры в полном составе начались в 20:37 по местному времени (совпадает с московским) во дворце Чираган и продлились около 40 минут.
- По информации телеканала TRT Haber, начало переговоров было запланировано на 19:00 по местному времени (совпадает с московским). Однако по факту встреча в расширенном составе началась более чем на час позже.
- Переговоры шли на русском языке.
- Перед встречей в полном составе главы делегаций Владимир Мединский и Рустем Умеров провели разговор тет-а-тет.
Договоренности
- РФ и Украина договорились об обменах не только военных, но и гражданских лиц, сообщил источник ТАСС.
- Продолжения третьего раунда переговоров РФ и Украины не будет, сообщил источник.
- Решение о четвертом раунде переговоров РФ и Украины будет приниматься после выполнения новых договоренностей.
Что предполагалось обсудить
- Как сообщал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Москва и Киев обсудят переданные друг другу проекты меморандумов о мирном урегулировании. Также, по его словам, стороны затронут тему продолжения обменов пленными и погибшими.
Предшествующие встречи представителей Киева
- Украинская делегация на встрече в Анкаре, предшествующей третьему раунду переговоров в Стамбуле с российской стороной, обсудила с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом перспективы оборонного сотрудничества, сообщил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак. Кроме того, представители Киева встретились со старшим советником президента Турции Акифом Чагатаем Киличем и министром иностранных дел страны Хаканом Фиданом.
Составы делегаций
- Российская переговорная группа в Стамбуле по-прежнему состоит из четырех основных членов делегации и четырех экспертов, сообщил ТАСС источник, знакомый с ситуацией. Позже Песков подтвердил, что состав российской делегации не изменился.
- Владимир Зеленский расширил состав украинской делегации с 12 до 14 человек. В переговорную группу добавили представителя омбудсмена и еще одного представителя Генштаба ВСУ.
- Российскую делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский, украинскую - секретарь СНБО Рустем Умеров.
Предыдущие раунды
- Первый раунд прямых переговоров между Россией и Украиной состоялся в Стамбуле 16 мая. Он завершился договоренностями об обмене пленными по формуле "1 000 на 1 000" и решением о представлении сторонами меморандумов по аспектам преодоления кризиса.
- Второй раунд прошел также в Стамбуле 2 июня. По его итогам стороны обменялись проектами меморандумов о мирном урегулировании, а также договорились об обмене тяжело раненными военнопленными и телами погибших.