Некоторые из них уже возвращены на Украину, отметил помощник президента РФ

СТАМБУЛ, 23 июля. /ТАСС/. Полный список из 339 украинских детей проработан Россией, часть из них уже вернулась на Украину. Об этом заявил помощник президента РФ, глава российской делегации Владимир Мединский по итогам третьего раунда переговоров с украинской стороной.

"Что касается десятков тысяч детей, якобы вывезенных из Украины. Весь полный список из 339 украинских детей полностью нами проработан, по каждому имени, фамилии, часть детей уже возвращена на Украину, - сказал он. - По остальным идет работа, если будут находиться их законные родители, близкие родственники, представители, то незамедлительно эти дети будут возвращаться домой. Для нас дети - это святое".

Мединский отметил, что дети находятся под государственным контролем, в достатке и безопасности в соответствующих детских учреждениях.