Это около 20 человек, указал замглавы МИД РФ

СТАМБУЛ, 23 июля. /ТАСС/. Россия передала Украине список из 20 российских детей, которые остаются на Украине или были вывезены в страны ЕС, и поставила вопрос о их возвращении на родину. Об этом заявил замглавы МИД РФ, член российской делегации Михаил Галузин по итогам третьего раунда переговоров с украинской стороной.

"23 июля мы поставили перед украинской стороной вопрос о том, чтобы в Россию были возвращены российские дети, которые остаются на территории Украины, либо с территории Украины были вывезены в страны Европейского союза. И мы не просто поставили этот вопрос, а передали украинской стороне список детей, находящихся, соответственно, на Украине и в странах Европейского союза, это около 20 человек. Список детей и их законных представителей, с которыми можно связаться для того, чтобы обеспечить возвращение этих детей в Россию", - отметил он.