Помощник президента РФ напомнил о русской пословице: конец - делу венец

СТАМБУЛ, 23 июля. /ТАСС/. Встрече руководителей России и Украины должна предшествовать проработка условий соглашения. Об этом заявил помощник президента РФ, глава российской делегации Владимир Мединский по итогам третьего раунда переговоров с украинской стороной.

"Для того чтобы подобная встреча состоялась, необходимо предварительно проработать условия соглашения и понять, что на этой встрече обсуждать, а на самом деле на этой встрече надо не обсуждать соглашение, а ставить точку, подписывать", - указал Мединский.

Он напомнил о русской пословице: конец - делу венец. "Встречаться для того, чтобы с нуля заново все это обсуждать, не имеет смысла", - объяснил руководитель российской делегации.