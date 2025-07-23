Тогда контакты будут иметь смысл, указал помощник президента РФ Владимир Мединский

СТАМБУЛ, 23 июля. /ТАСС/. Россия довела до Украины свою позицию о необходимости хорошей подготовки двусторонней встречи на высшем уровне. Об этом сообщил помощник президента РФ, глава российской делегации Владимир Мединский по итогам третьего раунда переговоров с украинской стороной.

"Встреча должна быть соответствующим образом подготовлена. И тогда она имеет смысл. Эту позицию мы донесли до украинской стороны", - сказал Мединский.

Помощник президента РФ также отметил важность заранее проработанных условий соглашения. Необходимо понять,что на этой встрече обсуждать, указал Мединский.

Отвечая на вопрос, обсуждалась ли тема встречи в верхах, Мединский также привел историческую справку о гражданской войне в Китае между националистами и коммунистами, к окончанию которой не привели несколько встреч Чан Кайши и Мао Цзэдуна. "Потому что базовые вопросы, базовые противоречия не были решены", - объяснил глава российской делегации.

При этом он акцентировал внимание на том, что напоминает страницы прошлого "специально для господина [генсека НАТО Марка] Рютте, как большого любителя истории". В июне Рютте и Мединский заочно обменялись замечаниями на историческую тему. Тогда генсек НАТО выразил недовольство, что российскую делегацию на стамбульских переговорах возглавляет историк якобы без должного статуса. В ответ помощник президента России предложил отправить Рютте учебник, чтобы тот узнал, что в "XII веке Украины не было".