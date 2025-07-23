Мединский: работа по украинскому списку для передачи детей идет, но он сужается

Помощник президента РФ отметил, что большинство детей из украинского списка никогда не находились в России

СТАМБУЛ, 23 июля. /ТАСС/. Большинство детей из списка, переданного Киевом Москве для возвращения на Украину, никогда не находились в России. Об этом заявил помощник президента РФ, глава российской делегации Владимир Мединский по итогам третьего раунда, подчеркнув, что работа по списку идет, но он сужается.

"Дети возвращаются", - констатировал Мединский, обратив внимание на то, что данная тема "очень тактичная". "Потому что, например, в этом списке обнаружилось, что большое количество детей никогда не было на территории России. И, скорее всего, они находятся где-то в Европе, мы не знаем", - объяснил глава российской делегации. По его словам, "50 фамилий из этого списка оказались не детьми, а уже вполне взрослыми".

"Поэтому список этот все время сужается, но все равно по каждому имени мы работаем", - заверил Мединский.

Во время второго раунда российско-украинских переговоров 2 июня представители Киева передали список из 339 имен детей для возвращения на Украину. Руководитель российской делегации сказал, что "сейчас по этому списку конкретно работают представители делегаций".

Мединский также напомнил, что украинская сторона неоднократно выступала с голословными обвинениями России по теме возвращения детей. Он пообещал, что РФ составит список таких обвинений.