Власти Украины "извлекают останки и русских солдат императорской армии, и советских солдат, среди которых много украинцев", отметил помощник президента РФ

СТАМБУЛ, 23 июля. /ТАСС/. Предложение "недоделанного гауляйтера" мэра Львова Андрея Садового об извлечении останков ветеранов является проявлением нравственной деградации. Об этом заявил помощник президента РФ, глава российской делегации Владимир Мединский по итогам третьего раунда.

"Я думаю, им самим стыдно за своего недоделанного гауляйтера, который занимается выкапыванием останков. Они извлекают останки и русских солдат императорской армии, и советских солдат, среди которых много украинцев, - подчеркнул он. - Это абсолютная нравственная деградация".

Мединский обратил внимание, что украинской делегации на переговорах "не хватило совести" поднять этот вопрос.

Ранее мэр Львова Андрей Садовый заявил, что в городе больше не существует "Холма Славы", и сообщил, что элементы мемориального комплекса будут переданы так называемому "музею террора". Садовый также предложил обменять эксгумированные останки 355 советских воинов с "Холма Славы" на украинских пленных. В том числе в мемориальном комплексе были эксгумированы останки легендарного разведчика Героя Советского Союза Николая Кузнецова.