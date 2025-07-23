Гуманитарное взаимодействие будет и дальше укрепляться, указала уполномоченный по правам человека в РФ

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Обмен военнопленными между Россией и Украиной по итогам стамбульских договоренностей является хорошим знаком и символом надежды на дальнейшее укрепление гуманитарного взаимодействия. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"По итогам стамбульских договоренностей между Россией и Украиной, достигнутых в июне, состоялся новый обмен военнопленными - хороший знак и символ надежды, что гуманитарное взаимодействие будет и дальше укрепляться", - написала Москалькова в своем Telegram-канале.