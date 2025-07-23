На вопрос о том, боится ли Россия новых санкций, которые уже ввел Евросоюз, и которые грозятся вести США, помощник президента РФ напомнил о более жестких рестрикциях, с которыми страна сталкивалась за свою историю

СТАМБУЛ, 23 июля. /ТАСС/. Даже абсолютная блокада не помешала Советской России одержать победу во Второй мировой. Об этом заявил помощник президента РФ, глава российской делегации Владимир Мединский, комментируя санкции Запада.

На вопрос о том, боится ли Россия новых санкций, которые уже ввел Евросоюз, и которые грозятся вести США, Мединский напомнил о более жестких рестрикциях, с которыми страна сталкивалась за свою историю.

"Не к нам вопрос, не к переговорной группе. Но я могу так вам сказать: после революции и гражданской войны в 1920 году - еще одна историческая справка - у нас не то что санкции, у нас была абсолютная дипломатическая и экономическая блокада Советской России со стороны всех. Ничего. Это не помешало нам выиграть Вторую мировую войну", - подчеркнул он по итогам третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле.