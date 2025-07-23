По итогам третьего раунда переговоров в Стамбуле, отвечая на вопрос, обсуждалась ли тема встречи в верхах, помощник президента РФ, руководитель российской делегации привел историческую справку

СТАМБУЛ, 23 июля. /ТАСС/. Помощник президента РФ, руководитель российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский вновь обратил внимание генсека НАТО Марка Рютте на важность исторических фактов.

По итогам третьего раунда российско-украинских переговоров в Стамбуле, отвечая на вопрос, обсуждалась ли тема встречи в верхах, Мединский привел историческую справку. При этом он акцентировал внимание на том, что напоминает страницы прошлого "специально для господина [генсека НАТО Марка] Рютте, как большого любителя истории".

В июне Рютте и Мединский заочно обменялись замечаниями на историческую тему. Тогда генсек НАТО выразил недовольство, что российскую делегацию на стамбульских переговорах возглавляет историк якобы без должного статуса. В ответ помощник президента России предложил отправить Рютте учебник, чтобы тот узнал, что в "XII веке Украины не было".

"В Китае была гражданская война между коммунистами и националистами. Чан Кайши и Мао Цзэдун. Чан Кайши все время настаивал, что надо лично встретиться и обо всем договориться. По-моему, в итоге раз пять встречались, фотографировались, улыбались, только это не привело к окончанию гражданской войны, потому что базовые вопросы, базовые противоречия не были решены. Война продолжалась", - заметил Мединский.

"Кстати сказать, несмотря на массированную западную военную помощь, все равно националисты проиграли эту войну и победили коммунисты", - констатировал помощник президента РФ.