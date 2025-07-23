Также РФ продемонстрировала гуманизм, отметил лидер ЛДПР

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Россия на переговорах в Стамбуле вновь продемонстрировала гуманизм и стремление к дипломатическому завершению конфликта на Украине. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

"Важным предложением России стало установление краткосрочных перемирий для того, чтобы санитарные бригады смогли вывезти павших и тяжелораненых с поля боя. Наша сторона снова демонстрирует гуманизм и стремление к завершению конфликта политико-дипломатическим путем. Ждем четвертый раунд", - сказал депутат.

Нынешняя встреча представителей Москвы и Киева в Стамбуле стала третьей и продлилась порядка 40 минут. Итогом первого раунда 16 мая стали договоренности об обмене пленными по формуле "1 000 на 1 000" и решением о представлении сторонами меморандумов по аспектам преодоления кризиса. По итогам второй встречи 2 июня стороны обменялись проектами меморандумов о мирном урегулировании, а также договорились об обмене тяжело раненными военнопленными и телами погибших. Москва также передала Киеву несколько тысяч тел погибших.