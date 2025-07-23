Глава комитета ГД по международным делам, лидер ЛДПР также назвал важным предложение Москвы по созданию "рабочих групп по политическим, гуманитарным и военным вопросам"

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Третий раунд переговоров РФ и Украины в Стамбуле оказался непростым и далеко не техническим, но резких прорывов никто изначально и не ожидал. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

"Третий раунд российско-украинских переговоров был предсказуемо непростым и далеко не техническим. Изначально было понятно, что продолжится работа по выработке мирного соглашения, без резких прорывов. Как констатировал глава переговорной группы РФ Владимир Мединский, позиции сторон пока далеки от сближения, но диалог ведется", - констатировал Слуцкий.

Глава думского комитета также назвал важным предложение российской стороны по созданию "рабочих групп по политическим, гуманитарным и военным вопросам, которые должны работать в онлайн-формате". "Надеемся на позитивную реакцию украинской стороны", - подчеркнул депутат.