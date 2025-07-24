Министром труда и соцзащиты Кузбасса назначили Наталью Чайку

Как сообщил глава региона Илья Середюк, Наталья с 1996 года работает в соцзащите Кузбасса

КЕМЕРОВО, 24 июля. /ТАСС/. Наталья Чайка назначена на должность министра труда и социальной защиты Кемероской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Илья Середюк.

"На должность министра труда и социальной защиты Кузбасса назначена Наталья Сергеевна Чайка. Наталья Сергеевна имеет два высших экономических образования. Воспитывает сына. С 1996 года работает в соцзащите Кузбасса. Почетный работник социальной защиты населения. Уверен, что богатый опыт работы в министерстве социальной защиты поможет Наталье Сергеевне на новом посту", - написал Середюк.