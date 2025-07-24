Переговоры России и Украины в Стамбуле

Стороны обозначили общие позиции и несовпадения, отметил источник агентства

СТАМБУЛ, 24 июля. /ТАСС/. Пункты проектов меморандумов России и Украины на встрече в полном составе в Стамбуле не обсуждались.

Были обозначены общие позиции и несовпадения, заявил ТАСС источник.

"Пункты по существу не обсуждались, обозначены позиции, констатировано несовпадение общего видения", - сказал собеседник агентства.

23 июля в Стамбуле прошел третий раунд прямых российско-украинских переговоров по украинскому урегулированию.