СТАМБУЛ, 24 июля. /ТАСС/. Пункты проектов меморандумов России и Украины на встрече в полном составе в Стамбуле не обсуждались.
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Были обозначены общие позиции и несовпадения, заявил ТАСС источник.
"Пункты по существу не обсуждались, обозначены позиции, констатировано несовпадение общего видения", - сказал собеседник агентства.
23 июля в Стамбуле прошел третий раунд прямых российско-украинских переговоров по украинскому урегулированию.