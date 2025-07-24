Это чрезвычайно важный гуманитарный аспект, подчеркнул пресс-секретарь российского лидера

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Договоренности об обмене гражданами и телами солдат в ходе третьего раунда переговоров России и Украины и их достижение стоит оценивать положительно, указал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Продолжение обмена и возвращение гражданских тел, которые фактически удерживаются как заложники, <…> продолжение возвращения тел погибших солдат - это чрезвычайно важный гуманитарный аспект, который, с нашей точки зрения, должен быть на повестке. Но [это] все-таки позитивный аспект", - сказал представитель Кремля журналистам.