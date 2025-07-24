Президент готовится к этой поездке, отметил пресс-секретарь российского лидера

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Конкретных обсуждений возможности встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Китае в сентябре на праздновании 80-летия победы над Японией пока не было. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Пока обсуждений каких-то конкретных не было. Президент Путин готовится к этой поездке. Заявлений из Вашингтона о том, что президент Трамп готовится к этой поездке, именно к этой, мы не слышали", - сказал представитель Кремля.