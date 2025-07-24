Главы правительств двух стран беседуют на территории всесезонного курорта "Манжерок" в Республике Алтай

МАНЖЕРОК /Республика Алтай/, 24 июля. /ТАСС/. Председатель правительства России Михаил Мишустин встретился с премьер-министром Казахстана Олжасом Бектеновым, передает корреспондент ТАСС.

В предыдущий раз в двустороннем формате они виделись в Москве в конце апреля, в многостороннем - в июне на саммите СНГ в Душанбе. Сейчас главы правительств двух стран беседуют на территории всесезонного курорта "Манжерок" в Республике Алтай. Завтра здесь состоится Международная экологическая конференция, делегация из Казахстана заявлена в числе участников.