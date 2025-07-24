Военные принимают меры для организации противовоздушной обороны и минимизации рисков, отметил пресс-секретарь президента РФ

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Атака беспилотников ВСУ на Сочи и Сириус говорит о продолжении Киевом ударов по гражданским объектам, военные РФ принимают меры. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Киевский режим продолжает наносить удары по объектам социальной и гражданской инфраструктуры. В этом плане ничего не меняется", - сказал представитель Кремля.

"Мы принимаем меры, естественно, наши военные принимают меры для организации противовоздушной обороны, для минимизации рисков. Но мы понимаем, с кем мы имеем дело, с какой опасностью мы имеем дело", - подчеркнул Песков.