Президент РФ передал наилучшие пожелания президенту Казахстана

МАНЖЕРОК /Республика Алтай/, 24 июля. /ТАСС/. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин попросил премьер-министра Казахстана Олжаса Бектенова передать руководителю страны Касым-Жомарту Токаеву наилучшие пожелания от президента России Владимира Путина и от себя лично.

"Просил бы вас передать самые добрые слова и наилучшие пожелания президенту Казахстана, уважаемому Касым-Жомарту Кемелевичу Токаеву от президента России Владимира Владимировича Путину и меня лично", - сказал Мишустин на встрече с Бектеновым.