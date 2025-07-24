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Матвиенко назвала полезными переговоры Путина и Трампа

Прояснялись подходы к тем или иным проблемам напрямую, без посредников, отметила председатель Совета Федерации

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Переговоры президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа были очень полезными, напрямую прояснялись подходы к проблемам. Об этом на пресс-конференции заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Состоявшиеся переговоры лидеров наших стран, нашего президента и президента Соединенных Штатов Америки, были очень полезными. <…> Во-первых, прояснялись подходы к тем или иным проблемам напрямую, без посредников, была возможность личного обмена мнениями", - сказала Матвиенко.

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Путин, Владимир ВладимировичМатвиенко, Валентина ИвановнаРоссияТрамп, Дональд
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