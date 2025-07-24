Мишустин встретился с Пашиняном

МАНЖЕРОК /Республика Алтай/, 24 июля. /ТАСС/. Председатель правительства России Михаил Мишустин встретился премьером Армении Николом Пашиняном, передает корреспондент ТАСС.

От российской стороны в переговорах также участвуют вице-премьер Алексей Оверчук, замглавы аппарата правительства Эльмир Тагиров, замглавы МИД Андрей Руденко, замглавы Минэкономразвития Владимир Ильичев.

От армянской - вице-премьер Мгер Григорян, замглавы МИД Мнацакан Сафарян, министр окружающей среды Амбарцум Матевосян, посол Армении в РФ Гурген Арсенян, пресс-секретарь премьера Назели Багдасарян.

Пашинян прилетел в Россию с двухдневным визитом для участия в Международной экологической конференции. Она состоится завтра на территории всесезонного курорта "Манжерок" (Республика Алтай). А сегодня премьеры беседуют в двустороннем формате.

Предыдущие контакты Мишустина и Пашиняна были в июне - в формате телефонного разговора.