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Мишустин встретился с Пашиняном

От российской стороны в переговорах также участвуют вице-премьер Алексей Оверчук, замглавы аппарата правительства Эльмир Тагиров, замглавы МИД Андрей Руденко, замглавы Минэкономразвития Владимир Ильичев
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин Александр Астафьев/POOL/ТАСС
Описание
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
© Александр Астафьев/POOL/ТАСС

МАНЖЕРОК /Республика Алтай/, 24 июля. /ТАСС/. Председатель правительства России Михаил Мишустин встретился премьером Армении Николом Пашиняном, передает корреспондент ТАСС.

От российской стороны в переговорах также участвуют вице-премьер Алексей Оверчук, замглавы аппарата правительства Эльмир Тагиров, замглавы МИД Андрей Руденко, замглавы Минэкономразвития Владимир Ильичев.

От армянской - вице-премьер Мгер Григорян, замглавы МИД Мнацакан Сафарян, министр окружающей среды Амбарцум Матевосян, посол Армении в РФ Гурген Арсенян, пресс-секретарь премьера Назели Багдасарян.

Пашинян прилетел в Россию с двухдневным визитом для участия в Международной экологической конференции. Она состоится завтра на территории всесезонного курорта "Манжерок" (Республика Алтай). А сегодня премьеры беседуют в двустороннем формате.

Предыдущие контакты Мишустина и Пашиняна были в июне - в формате телефонного разговора.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичАрменияРоссияПашинян, Никол Воваевич
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