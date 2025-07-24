Матвиенко: Совфед одобрил более 350 законов за весеннюю сессию

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Совет Федерации за весеннюю сессию 2025 года одобрил более 350 законов. Об этом на пресс-конференции заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко.

"Все наши планы выполнены. Сессия прошла в спокойном рабочем режиме, без всяких форс-мажорных напряжений, планово. С учетом завтрашнего заседания, как мы посчитали, это будет одобрено Советом Федерации более 350 законов. Все они важны. Треть примерно этих законов - это законы, имеющие высокое социальное значение. Остальные касаются очень важных сфер регулирования", - сказала Матвиенко.

Она отметила рост активности сенаторов в законотворческой деятельности в весеннюю сессию этого года. "Сенаторы или самостоятельно, или совместно с депутатами Государственной думы за весеннюю сессию внесли 196 законопроектов, часть из которых находятся на рассмотрении, а часть уже принято", - сказала Матвиенко.

"Мы и дальше будем стремиться к тому, чтобы сенаторы принимали самое активное участие в законотворческой работе", - отметила она.