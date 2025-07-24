Матвиенко: Совфед принял порядка 15 законов за весеннюю сессию 2025 года

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Совет Федерации за весеннюю сессию 2025 года принял порядка 15 законов. Об этом на пресс-конференции заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко.

"Содержательная работа строилась на основании послания президента Федеральному собранию и тех задач, которые он поставил в целом по национальному развитию. В числе приоритетов для нас, конечно же, были законы по поддержке наших участников специальной военной операции, социальной защите их семей. Мы плотно работали с Фондом защитников Отечества, с правительством и уже принят целый ряд важных серьезных законов. Порядка 15 законов принято в эту сессию", - сказала Матвиенко.

Кроме того, по ее словам, в Совфеде была создана "специальная рабочая группа, которая анализирует законодательство, учитывает мнение субъектов федерации, мнение участников специальной военной операции". "В рамках этой рабочей группы подготовлен целый ряд законопроектов на рассмотрение. Три из них будут внесены в ближайшее время", - отметила Матвиенко.

"Один закон - это о бесплатном высшем и среднепрофессиональном образовании для членов семей участников СВО. Второй законопроект - о бесплатном проезде участника СВО в регион, где проходится медико-экспертная экспертиза медицинская. И 12 законопроектов находятся на рассмотрении рабочей группы. Я надеюсь, что весь этот пакет будет завершен до конца года, года защитника Отечества", - сказала она.