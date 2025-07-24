Матвиенко сочла ударом по США разоблачение фейка о вмешательстве РФ в выборы

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Разоблачение фальсификаций о вмешательстве России в президентские выборы в США нанесло удар по репутации Вашингтона и американских спецслужб. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на пресс-конференции по итогам весенней парламентской сессии, отвечая на соответствующий вопрос.

"Это мощнейший удар по имиджу Соединенных Штатов Америки, это подтверждение того, что если Россия говорит, то она говорит правду. С первого дня попыток обвинения нас во вмешательстве в выборы и влияние какое-либо на выборы в Соединенных Штатах - мы отвергали это и объясняли, говорили [что это не так]. Такого уровня фальсификация, которая была осуществлена, подлог фактов придуманных, фальсификация обвинения в адрес отдельного государства - это, конечно, позор для Соединенных Штатов", - заявила Матвиенко.

Также она добавила, что этот провал спецслужб ведет к потере их авторитета у граждан США. "Это очень серьезная история", - подчеркнула председатель Совфеда.

По ее словам, в целом это не "фейковая пробирка Пауэлла", после которой начался "разгром суверенного государства Ирака, которое до сих пор не может оправиться после такого грубого вторжения на основе ложных данных", но тоже преступление, которое "имело и имеет очень серьезный мировой негативный эффект" для США.

"Такое саморазоблачение, на мой взгляд, урок для многих - кому можно верить, кому нельзя верить. И как спецслужбы Соединенных Штатов теперь будут - там уже новые руководители, понятно, - восстанавливать свой авторитет в глазах своих собственных граждан - это большой вопрос", - резюмировала Матвиенко.

Санкции за якобы вмешательство

"Это был не просто фейк, кем-то придуманный, а это была спланированная провокация той администрации США, введенная в ранг уже обвинений серьезных, после которой последовали серьезные действия Соединенных Штатов: отъем нашей дипломатической собственности, высылка дипломатов, санкции и так далее. Ну так если вы признали, господа, что это ложь, это фальсификация, так вы тогда отмените все то, что вы напринимали на основе этой лжи", - сказала Матвиенко.

Также спикер Совфеда задалась вопросом, если можно "такую ложь придумать, то как теперь отличить ложь от правды с учетом искусственного интеллекта, с учетом возможностей новых технологий". "Но это их внутренняя проблема и пусть они с ней разбираются, но полагаю, что должна быть соответствующая реакция, если все это отвергнуто, так тогда до конца доведите эту историю и отмените все те рестрикции, которые незаконно были введены односторонне против суверенного государства", - подчеркнула она.

Как ранее сообщил телеканал Fox News со ссылкой на отчет спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США от 2020 года, рассекреченный по инициативе директора национальной разведки США Тулси Габбард, экс-президент Барак Обама поручил разведке включить в доклад 2017 года утверждения о том, что Россия отдавала Дональду Трампу предпочтение на президентских выборах в США 2016 года.

По данным телеканала, у авторов доклада не было свидетельств вмешательства России в избирательный процесс в США. Законодатели установили, что сотрудники ЦРУ сообщали тогдашнему директору спецслужбы Джону Бреннану о том, что у них "нет прямых указаний на то, что [президент России Владимир] Путин хотел победы [на президентских выборах в США Дональда] Трампа". Однако доклад был составлен "по заказу президента", его подготовка сопровождалась "необычными указаниями" со стороны Обамы и его приближенных.

Министерство юстиции США сообщило 24 июля, что сформирует специальную группу для оценки рассекреченных Габбард материалов о возможной фабрикации администрацией Обамы разведывательных данных.