Захарова заявила, что Австрия и нейтралитет несовместимы

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Австрийские власти могут сколько угодно говорить о незыблемости постоянного нейтралитета страны, но сегодня для здравомыслящих политиков очевидно, что Австрия и нейтралитет несовместимы. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат обратила внимание на парламентский запрос за разъяснениями к Минобороны Австрии от Австрийской партии свободы относительно масштабов "буквально непрекращающегося транзита вооружений из западных стран" через территорию страны, что противоречит декларируемому Веной постоянному нейтралитету.

"Налицо пренебрежение австрийскими властями буквой и духом своей собственной конституции, конституционным законом о постоянном нейтралитете 1955 года. С точки зрения здравого смысла, совмещение настоящего, а не голословного нейтрального статуса и осуществляемого вот в таких масштабах военного транзита в любой его форме буквально невозможно", - подчеркнула Захарова.

"Австрийское руководство может сколько угодно доказывать себе, миру незыблемость постоянного нейтралитета страны, который в прошлом действительно снискал ей славу авторитетного международного посредника в урегулировании мирных кризисов, но сегодня для здравомыслящих политиков ясно, что понятия "Австрия" и "нейтралитет" несовместимы", - резюмировала официальный представитель МИД РФ.