Захарова назвала фейком заявление о причастности РФ к кибератакам на выборах в ЕС

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Заявление НАТО и ЕС о том, что Россия якобы причастна к кибератакам на выборах в некоторых странах Европы, является очередным политически мотивированным и бездоказательным фейком, сказала на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"И вот, конечно, заявление НАТО от 18 июля и отдельных ее членов на тему якобы причастности России к кибератакам. Это, конечно, очередной фейк, политически мотивированный фейк", - сказала она. Дипломат отметила, что "никаких доказательств не приводится", и подобные заявления "давно стали таким обыденным пропагандистским приемом западных столиц".

"А почему не приводятся никакие доказательства? Я думаю, что вы уже знаете: потому что их нет. Были бы, они бы уже все показали и рассказали", - подчеркнула Захарова. По ее словам, показательны в этом плане недавние выводы ЦРУ и директора Национальной разведки США Тулси Габбард о том, что "раскрученная администрацией [экс-президента США Барака] Обамы дело о якобы вмешательстве России в выборы с использованием информационных и манипуляционных технологий" является "подлогом".

Официальный представитель МИД РФ указала, что этот подлог "был совершен в интересах внутриполитической борьбы, очернения имиджа" России, это все нужно было во "внутриполитической борьбе, а лучше сказать, возне, в США". "Я замечу, что мы об этом говорили с самого начала. Ведь именно этот фейк запустил, собственно говоря, нескончаемый поток лжи. Помните, с этого началась мода по обвинению России практически в любых кибератаках", - добавила она.

В этом контексте Захарова напомнила властям западных стран, что для предотвращения и купирования компьютерных атак по инициативе России в рамках ООН в 2024 году был создан межправительственный реестр контактных пунктов по реагированию на компьютерные инциденты. Как пояснила дипломат, этот механизм позволяет осуществлять оперативные контакты между полномочными специалистами государств для обмена соответствующей информацией, в том числе касающейся конкретных источников вредоносной деятельности.

"Парадокс в том, что за все время существования реестра - это действительно очень смешно - мы не получили ни одного обращения от тех, кто так яростно вменяет нашей стране ответственность за кибератаки. Вот и все. Вот вам еще одно доказательство, про что все эти обвинения", - заключила дипломат.

О заявлениях главы Нацразведки США

Ранее Габбард сообщила, что за несколько месяцев до выборов 2016 года разведка США была единодушна: Россия не имела ни намерения, ни возможности вмешаться в американские выборы. Однако после победы Трампа в декабре 2016 года администрация 44-го президента США дала указание создать новый доклад, противоречащий прежним оценкам. Габбард отметила, что ключевой вывод разведки о том, что Россия не повлияла на итоги выборов, был изъят и засекречен.