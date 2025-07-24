МИД РФ: Кишинев стремится избавиться от конкурентов перед парламентскими выборами

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Кишинев стремится избавиться от конкурентов на старте, отказывая оппозиционному блоку "Победа" в регистрации для участия в парламентских выборах. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Большой общественный резонанс вызвало решение Центральной избирательной комиссии в Молдавии 19 июля отказать оппозиционному блоку "Победа" в регистрации для участия в выборах в парламент. Якобы - прямая цитата - "из-за несоответствия требованиям избирательного законодательства". Более того, Центризбирком Молдавии обратился в Минюст этой страны с запросом о прекращении деятельности четырех партий, которые входят в этот политический блок: "Возрождение", "Победа", "Сила альтернативы", "Спасение Молдовы" и "Шанс", - указала она.

"Фактически это просто буквально копия румынского сценария, когда альтернативные силы подвергаются, например, запрету, а по сути просто отменяются. В самой Молдавии такой шаг назвали политическим избиением и втаптыванием в землю политических конкурентов. Кишиневский режим настолько уверен в своей победе, что стремится избавиться от конкурентов просто на старте", - добавила дипломат.

По словам Захаровой, Кишинев таким образом продолжает "закручивание гаек" в отношении оппозиционных политических сил страны. "Он [Кишинев] на деле разрушает те демократические основы, ради которых, объясняя это людям таким образом, пожертвовал благополучием собственного народа", - подчеркнула дипломат.