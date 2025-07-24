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Переговоры России и Украины в Стамбуле
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ТАСС: российская делегация вылетела из Стамбула в Москву

Накануне там прошел третий раунд переговоров

СТАМБУЛ, 24 июля. /ТАСС/. Российская делегация вылетела из Стамбула после проведения третьего раунда переговоров с Украиной.

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В Стамбуле прошел третий раунд переговоров между Россией и Украиной. Главное о встрече
В Стамбуле прошел третий раунд переговоров между Россией и Украиной.

Об этом сообщил ТАСС источник.

"Вылетели в Москву", - сказал собеседник агентства. Переговоры прошли накануне. Сначала главы делегаций РФ и Украины Владимир Мединский и Рустем Умеров провели встречу тет-а-тет. Затем прошли переговоры в полном составе, которые продлились около 40 минут.

По итогам встречи стороны договорились об обменах не только военных, но и гражданских лиц. Россия предложила Украине создать онлайн три рабочие группы для решения политических, военных и гуманитарных вопросов. Кроме того, Москва предложила Киеву передать еще 3 000 тел военнослужащих ВСУ, а также вернуться к коротким гуманитарным паузам на линии фронта для сбора раненых и тел погибших.

Решение о четвертом раунде переговоров будет приниматься после выполнения новых договоренностей, сообщал Мединский.

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