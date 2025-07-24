Матвиенко: более 30 сенаторов находятся "в зоне риска" в плане переназначения

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Ротация сенаторов в Совете Федерации пройдет после сентябрьских выборов в регионах, 32 сенатора находятся "в зоне риска" в плане переназначения. Об этом на пресс-конференции заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"У нас [в сентябре] 21 избирательная кампания по выборам глав регионов и 11 выборов региональных парламентов. То есть, 32 сенатора в зоне риска. Получат ли они переподтверждение от делегирующих по Конституции РФ - от губернатора или от регионального парламента - либо будет замена. Как вы хорошо уже знаете, это абсолютно прерогатива губернатора принимать решение - сохранить действующего сенатора или его заменить, и также это прерогатива регионального парламента", - сказала она.

По словам Матвиенко, как показывает практика последних выборов, сменяемость сенаторов составляет от 30% до 50%.

"И это очень хорошая практика, утвердившаяся. Поэтапная ротация, замены сенаторов. Я уже много раз говорила, приходят новые люди со свежими мыслями, идеями, заряженные на работу. Поэтому в этот раз, конечно, будет смена некоторых сенаторов, в том числе, как вы сказали, видных политиков. Ничто не стоит на месте. Но узнаем мы сами точно это уже после единого дня голосования. Мы готовы всегда принимать наших новых коллег в верхней палате", - уточнила она.