Захарова: Запад не жалеет денег, чтобы сохранить Киев как послушный инструмент

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Запад стремится всеми силами сохранить Украину в качестве послушного инструмента в своих руках и не жалеет денег на эти цели. Об этом заявила на брифинге директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова по итогам состоявшей на днях онлайн-встречи в формате "Рамштайн".

Официальный представитель дипведомства обратила внимание на то, что на миллиарды долларов, выделенных на оказание военной помощи Украине с февраля 2022 года, можно было бы отстроить страну заново и "сделать по-настоящему процветающим государством". "Но нет, участь Украины была в другом - стать не объектом помощи Запада, не объектом западных инвестиций, а инструментом в западных руках. Вот под это денег Западу не жалко", - отметила она.

Участники упомянутой встречи, по словам Захаровой, единодушно подтвердили "готовность выполнять инициированный президентом США Дональдом Трампом план финансирования европейцами поставок натовского оружия Украине" и отчитались о выполнении навязанной им задачи посредством наращивания поставок беспилотников, боеприпасов, систем противовоздушной обороны и других видов вооружений. "Вместе с тем, - заметила дипломат, - никто на встрече ни словом не обмолвился о том, какое количество насильно мобилизованных граждан Украины, которых обрядили в военную форму и кинули для тестирования этого самого западного оружия, тут же погибает на поле боя. Эту статистику они не приводят".

Особым лицемерием, указала Захарова, отличился министр обороны Великобритании Джон Хили, который похвастался тем, что на оказание военной помощи Украине Лондон предусмотрел в текущем году порядка 700 млн фунтов стерлингов, и пообещал десятикратно увеличить поставки беспилотников Киеву, доведя их до 100 тыс. единиц. В том же ключе, продолжила она, выступил и министр обороны ФРГ Борис Писториус, который отчитался о договоренности с США поставить киевскому режиму зенитно-ракетные комплексы "Пэтриот" и подтвердил готовность Берлина профинансировать и наладить на Украине производство беспилотников большой дальности.

"Точку в лицедействе поставил Владимир Зеленский, - резюмировала спикер МИД РФ. - Он потребовал от ЕС поскорее раскошелиться теперь уже на 150 млрд евро, которые Брюссель намерен привлечь из внебюджетных источников, чтобы оплатить совместные закупки американского оружия для киевского режима. О том, что на эти деньги будет убито еще несусветное количество граждан Украины, все, конечно, умолчали".