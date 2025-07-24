Захарова: уровень участия России в конференции ОБСЕ в Хельсинки будет невысоким

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Россия не намерена участвовать на высоком политическом уровне в организуемой финляндским председательством в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) международной конференции "Хельсинки плюс 50". Об этом заявила на брифинге директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова.

"Россия не видит целесообразности участия в мероприятии на высоком политическом уровне", - отметила дипломат.

"При этом российская позиция, которая, кстати, вызвала заметный резонанс внутри организации, не означает, что мы уходим от принципиального анализа состояния ОБСЕ и в целом безопасности на континенте. Конечно, радикальному антироссийскому крылу в ОБСЕ, наверное, хотелось бы увидеть или услышать это, чтобы использовать в своих целях, но нет, - заявила Захарова. - Поэтому примем участие в разговоре, доведем нашу точку зрения о коренных причинах кризиса ОБСЕ и напомним о наших многочисленных предложениях по повышению эффективности, а об уровне (участия РФ - прим. ТАСС) сообщим дополнительно".