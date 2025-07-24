Захарова: Япония оправдывает свои ошибки, якобы находя вмешательство РФ в выборы

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Япония копирует худшие американские практики, "находя" признаки российского вмешательства в выборы, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. На ее взгляд, таким образом Токио "выдумывает оправдание" ошибок в политике страны.

"Япония, находясь в полной зависимости от Соединенных Штатов Америки, к сожалению, слепо копирует худшие образцы избирательных технологий своего заокеанского партнера времен [президентства Барака] Обамы", - констатировала дипломат на брифинге. "Когда, видимо, рейтинги падают уже до нуля и другого средства их поднять нет, они переходят к так называемому российскому фактору. Они начинают рассказывать о неком русском вмешательстве в выборы", - описала "технологию" Захарова.

Она усомнилась, что интервью кандидата от оппозиции Японии одному из российских СМИ "могло привести к оглушительному фиаско правящей коалиции во главе с продвигающей русофобские нарративы либерально-демократической партии (ЛДП)" на выборах в Палату советников (верхняя палата) парламента Японии. Официальный представитель МИД РФ с улыбкой заметила, что в противном случае журналисты заслужили прибавки к жалованию.

По мнению Захаровой, использование подобных методов Токио относится к "разряду неадекватного реагирования на внутриполитические процессы" внутри страны. Она полагает, что властям Японии "лучше задуматься было бы о том, отвечает ли нынешняя политика чаяниям японских подданных". "Вот о чем надо думать, а не придумывать себе оправдание или оправдание собственных ошибок", - отметила дипломат.

На прошедших 20 июля выборах правящий блок в составе ЛДП и партии "Комэйто" потерял большинство в верхней палате парламента. Это второе подряд крупное электоральное поражение для премьер-министра Японии Сигэру Исибы - осенью прошлого года правящая коалиция уже потеряла большинство в ключевой нижней палате парламента. После этого все чаще стали раздаваться призывы к отставке Исибы.