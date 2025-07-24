Захарова: Мерц каждый день повышает градус антироссийской риторики

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц ежедневно повышает градус агрессивной риторики, направленной против России, это повод для беспокойства самих граждан Германии. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Что мы слышим, например, от Берлина или из Берлина? Канцлер Мерц повышает градус антироссийской риторики буквально каждый день. Эта риторика становится все более агрессивно воинствующей. И считаем, что избранный им курс на эскалацию отношений с Россией параллельно с форсированной милитаризацией Германии - повод для сильного беспокойства, прежде всего самих граждан ФРГ", - сказала дипломат.

Комментируя прекращение действия соглашения с правительством ФРГ о военно-техническом сотрудничестве, Захарова отметила, что он был подписан в 1996 году, когда "российско-германское сотрудничество, межгосударственные отношения развивались в духе партнерства". "А вот в последние годы правительство ФРГ проводит откровенно враждебную по отношению к нашей стране политику. Это очевидно доказывается не только заявлениями, но и делами. Поэтому данный договор утратил вообще всякий смысл для нас. Он утратил не только смысл, но и практическое значение", - подчеркнула она.

Официальный представитель МИД РФ напомнила, что Германия "активно снабжает вооружениями преступный киевский режим, спонсирует террористические акты киевского режима, встала на путь военно-политической конфронтации с нашей страной". "И в этих условиях российская сторона приняла закономерное политико-юридическое решение. Да, с ФРГ поддерживаются двусторонние контакты по дипломатическим каналам. Мы открыты к политическим контактам со странами по их запросу, если в этом есть какое-то практическое зерно", - заключила дипломат.

18 июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин прекратил действие соглашения с правительством ФРГ о военно-техническом сотрудничестве. МИД России поручено уведомить германскую сторону о принятом решении. Соглашение было подписано в 1996 году. Москва и Берлин тогда договорились, что будут содействовать военно-техническому сотрудничеству между российскими и германскими предприятиями, организациями и ведомствами.