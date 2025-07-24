Матвиенко анонсировала следующее заседание Совета по демографической политике

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Очередное заседание Совета при президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политике состоится в октябре. Об этом на пресс-конференции заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Наше очередное заседание мы планируем провести в октябре. Сейчас тщательно продумываем повестку и готовимся к нему. Но смысл, еще раз подчеркну, работы Совета - не в количестве проведенных заседаний, а в результатах наработанного материала", - сказала она.

Матвиенко отметила, что главная задача совета - создать условия, при которых молодые семьи будут понимать, что при рождении ребенка государство "подставит им плечо".

"Это значит создание повсеместно нужной инфраструктуры для семей, для детей. Я имею в виду, начиная от яслей, детских садов, возможности получить хорошее образование, продленки в школе. Женщины поменяли действительно свои приоритеты, и женщины хотят совмещать работу с материнством, и это очень хорошо, а государство должно создать для этого условия", - добавила она.