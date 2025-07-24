Захарова: Польша пытается ограничить объективное восприятие РФ среди граждан

Официальный представитель МИД обратила внимание, что в 2024 году Россию посетили свыше 12 тыс. польских туристов, а согласно польской статистике, было совершено более 40 тыс. поездок

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Варшава предпринимает шаги по ограничению доступа польских граждан к объективной информации о России. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя новые рекомендации польских властей своим гражданам покинуть РФ.

"Польские власти пытаются ограничить поток объективной информации о России, который поступает через граждан, посещающих нашу страну", - подчеркнула дипломат.

Захарова отметила, что в 2024 году Россию посетили свыше 12 тыс. польских туристов, а согласно польской статистике, было совершено более 40 тыс. поездок. "Эти люди на собственном опыте убедились в гостеприимстве россиян, что не соответствует антироссийской пропаганде, навязываемой в Польше как новая национальная идея", - отметила она.

По словам представителя МИД РФ, несмотря на приостановку авиа- и железнодорожного сообщения по инициативе Варшавы, поток польских туристов в Россию сохранялся.

Отвечая на вопрос о причинах новых рекомендаций, Захарова указала: "После одностороннего закрытия Польшей наших консульств в Познани и Кракове мы зеркально ответили отзывом согласия на работу их консульств в Санкт-Петербурге и Калининграде. Теперь Варшава пытается переложить последствия своих решений на собственных граждан".