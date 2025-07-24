Так вице-премьер РФ Алексей Оверчук прокомментировал ситуацию вокруг перспектив вступления Армении в ЕС

МАНЖЕРОК /Республика Алтай/, 24 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян на сегодняшней встрече с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным подтвердил, что Ереван заинтересован продолжать работу в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Об этом сообщил журналистам вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

"В целом Армения - и сегодня это тоже обсуждалось - настроена продолжать работу в Евразийском экономическом союзе", - сказал он, комментируя ситуацию вокруг перспектив вступления Армении в ЕС.