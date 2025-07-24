Разоблачение фальсификаций о вмешательстве России в президентские выборы в США нанесло удар по репутации самой Америки и ее спецслужб, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на пресс-конференции по итогам весенней парламентской сессии.

Она отметила, что введенные Западом против России санкции не достигли своих целей, пугать новыми пакетами ограничительных мер бессмысленно.

ТАСС собрал основные заявления председателя Совфеда.

О фейках США о вмешательстве России в выборы

Разоблачение фальсификаций о вмешательстве России в выборы в США стало ударом по репутации Вашингтона: "Такого уровня фальсификация, которая была осуществлена, подлог фактов придуманных, фальсификация обвинения в адрес отдельного государства - это, конечно, позор для Соединенных Штатов".

США стоит отменить санкции, введенные за якобы вмешательство Москвы в американские выборы: "Это был не просто фейк, кем-то придуманный, а это была спланированная провокация той администрации США. <…> Ну так если вы признали, господа, что это ложь, это фальсификация, так вы тогда отмените все то, что вы напринимали на основе этой лжи".

Об отношениях с США

Россия готова к продолжению контактов с США: "Мы заинтересованы в том, чтобы нас не только слушали, но и слышали".

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа рано или поздно состоится: "Думаю, что рано или поздно такая встреча, безусловно, состоится".

Россия и США с приходом к власти президента ДональдаТрампа восстановили не только политический диалог, но и активное взаимодействие по линии спецслужб: "Кроме политического диалога, идет активное общение спецслужб, что, на мой взгляд, очень важно. Мне кажется, что восстановлен такой принцип предохранителя".

Суждения о том, что у России были завышенные ожидания от смены власти в США, ошибочны: "Мы прагматично смотрим на вещи".

Отношения России и США нельзя сводить только к ситуации вокруг Украины: "Они имеют более широкое измерение. И не только для двусторонних отношений, но и в целом для мировой политики".

О переговорах с Украиной

Россия будет добиваться, "чтобы с территории Украины никогда больше не исходила угроза".

Проведение третьего раунда переговоров с Украиной - позитивная тенденция: "Россия постоянно настаивала, инициировала, чтобы начался третий раунд российско-украинских переговоров. Сам факт того, что переговоры идут, и что состоялся третий раунд, это позитивные, на мой взгляд, результаты".

Киев как будто "отбывает номер" на российско-украинских переговорах, "заинтересованности такой настоящей, искренней с украинской стороны - договориться, подписать мирное соглашение - не просматривается".

Предметных причин для встречи Путина и Владимира Зеленского нет: "Вообще нет предмета для встречи [Путина и Зеленского]. Его просто сегодня не существует".

О якобы вывезенных детях

Данные Киева о числе якобы вывезенных детей недостоверны, при этом непонятна судьба некоторых российских детей: "Хорошо, что идет диалог [между Россией и Украиной] по детям, по возвращению детей. Мы открыто, честно, в цифрах, пофамильно говорим о том, что информация Украины абсолютно не соответствует действительности о количестве якобы вывезенных детей".

О санкциях против России

Санкционные выплески Европы против России могут пошатнуть мировую экономику: "Это скажется в целом на глобальном экономическом уровне".

Введенные Западом против России санкции не достигли своих целей, пугать ее новыми пакетами ограничительных мер бессмысленно: "И нас пугать санкциями бессмысленно, потому что мы сделали свой выбор, мы сделали ставку на собственное развитие, на собственный потенциал, на развитие международного сотрудничества с широким кругом стран, которые готовы взаимодействовать на принципах взаимной выгоды, взаимного уважения, и это сотрудничество развивается, расширяется".

О ключевой ставке

Перспективы снижения ключевой ставки Центрального банка России есть, к концу года она может снизится более чем на 1 процентный пункт: "Перспективы снижения я оцениваю положительно. Сейчас есть все предпосылки для этого. Причем, как мне представляется, до конца года речь пойдет не о разовом снижении на 1 процентный пункт, а о поступательном, поэтапном снижении".

О важности изучения истории

Акцент на углубленное изучение школьниками истории России - правильный: "Я считаю, что в первую очередь школьные программы, школьные учебники должны объективно отражать историю нашей страны. И все дети должны в школе изучать [историю России] не бегло, не в числе прочих, это должен быть серьезный предмет, серьезное изучение истории своего государства".

Сдача ЕГЭ по истории в качестве обязательного для поступления в гуманитарные вузы необходима: "Принято решение, что с 2026 года это будет добровольный принцип - если ты поступаешь на философский, условно, факультет, то ты можешь добровольно сдать экзамен по истории. А с 2027 года - это будет обязательная сдача. Я поддерживаю такое решение, мне кажется, оно правильное, и здесь нет аргументов серьезных каких-то отрицать необходимость этого".

Совет Федерации будет добиваться доступных цен на школьные учебники: "Мы перед исполнительной властью ставим два вопроса. Первое - либо вы снижаете цены на учебники, либо вы увеличиваете субсидии субъектам РФ, достаточные для полного обеспечения школьников учебниками. Такое решение должна принять исполнительная власть. Но движение в правильном направлении пошло активно".

О мерах поддержки семей с детьми

Созданная в России мощная система поддержки семей является лицом страны как социального государства, "защита семьи с детьми во всех ее аспектах продолжается и в законодательном, и в нормативном плане, и в финансовой и иной поддержке": "Ну вот "детский бюджет", как мы его называем, он вырос в разы, - почти около 10 трлн рублей уже составляет, это о многом говорит".

Об электросамокатах