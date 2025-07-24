В то же время дипломат отметила, что масштабные вопросы государственности "должны решаться, конечно, с учетом первопричин того, что случилось с Украиной"

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. РФ и Украина достигли реальных результатов в ходе трех раундов переговоров в Стамбуле. Но для решения кризиса государственности на Украине Киеву нужно разобраться с первопричинами конфликта, "волшебная палочка" тут не поможет, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Действительно, три раунда переговоров, которые прошли, несмотря на крики, стоны, вопли, хрюканье или другие какие-то нечленораздельные звуки со стороны Банковой, были ознаменованы конкретными делами. И действительно, и обмен задерживаемыми военнопленными состоялся, и отдали тела граждан Украины, военнослужащих украинской стороне, несмотря на ее беснование", - сказала Захарова.

В то же время дипломат отметила, что масштабные вопросы государственности "должны решаться, конечно, с учетом первопричин того, что случилось с Украиной, и с пониманием того, что им нужно провести глобальную оценку тех событий и их последствий, которые привели к нынешней ситуации". "Ощущение, что, как всегда, заграница им поможет, что главное им больше бы дали денег и вооружения, и тогда вот они воссияют - это все утопия", - подчеркнула Захарова.

По ее словам, "сохранение государственности зависит не от раунда консультаций или переговоров, а от реального взгляда на происходящее, на выстраивание суверенного, независимого государства в интересах коренного народа, народа, который живет в стране". "Не тех эмиссаров, которых туда засылают, не тех, кто является грантополучателем и проводит чуждую и чужую политику, а тех, кто живет испокон века, создавая и национальный продукт, и формируя культуру, и, так сказать, совершая подвиги во имя своей собственной страны. Вот в их интересах должно и выстраиваться независимое, суверенное политическое планирование", - пояснила Захарова.

Официальный представитель МИД РФ указала, что это и будет "выходом из ситуации", которую характеризуют как утрату Украиной государственности. "Вот с этого надо начинать. А это, собственно говоря, во многом и совпадает с первопричинами кризиса, о котором мы говорим", - добавила она.

Как отметила дипломат, киевским властям необходимо сделать так, чтобы "люди могли говорить на своем языке, чтобы люди могли развивать свою культуру, чтобы люди могли даже вне зависимости от различий в подходах высказывать свою точку зрения, чтобы они могли реализовывать свою веру, чтобы они могли свободно это делать, не опасаясь, что завтра их вышвырнут не только из храма, но и из собственного дома за то, что они в храм ходили". "С этого надо начинать, а не думать, что есть какая-то волшебная палочка, которая поможет одним прикосновением разрешить все вопросы", - заключила дипломат.

О третьем раунде переговоров в Стамбуле

23 июля в Стамбуле прошел третий раунд прямых российско-украинских переговоров по украинскому урегулированию. Перед встречей в полном составе главы делегаций Владимир Мединский и Рустем Умеров провели разговор тет-а-тет. Переговоры в полном составе продлились около 40 минут, в ходе которых стороны обсудили позиции, изложенные в проектах меморандумов.

По итогам встречи стороны договорились об обменах не только военных, но и гражданских лиц. Россия предложила Украине создать онлайн три рабочие группы для решения политических, военных и гуманитарных вопросов. Кроме того, Москва предложила Киеву передать еще 3 000 тел военнослужащих ВСУ, а также вернуться к коротким гуманитарным паузам на линии фронта для сбора раненых и тел погибших.

Решение о четвертом раунде переговоров будет приниматься после выполнения новых договоренностей, сообщал Мединский.